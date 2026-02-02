Рейтинг@Mail.ru
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 02.02.2026
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.02.2026
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в городе Терновка в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
в мире
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
2026
в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Терновке в Днепропетровской области

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© Фото : ДСНС України
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Терновка в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Терновке в Днепропетровской области звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о сроках паузы в ударах по Украине
Вчера, 13:53
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраина
 
 
