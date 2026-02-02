https://ria.ru/20260202/ternovka-2071716160.html
В Терновке в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в городе Терновка в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2026
в мире
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
