В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложат Минцифры внести в "белый список" ряд местных сервисов по заказу такси, сообщил парламентарий Алексей Цивилев.

« "Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Петербурга направит официальное обращение в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении петербургских сервисов заказа такси — "Таксовичкоф", "Ситимобил" и "Такси 068" — в так называемый "белый список", – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Цивилев , параллельно с обращением в Минцифры будет направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу ( ФАС ) для оценки ситуации с точки зрения соблюдения принципов конкуренции.

По его словам, поводом для обращения стали жалобы крупных операторов рынка пассажирских перевозок, которые сообщили, что во время недавних ограничений связи их мобильные приложения оказались полностью неработоспособными, что привело к серьёзному падению заказов.

"По данным за январь 2026 года, "Таксовичкоф" потерял 13% заказов по сравнению с январём 2025 года, а " Ситимобил " — до 65%", – уточнил Цивилев.

Он напомнил, что два крупных агрегатора такси уже имеют гарантированный доступ к интернету в периоды ограничений, что "создаёт неравные условия на рынке и ограничивает выбор граждан".