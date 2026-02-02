Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/taksi-2071807944.html
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси - РИА Новости, 02.02.2026
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложат Минцифры внести в "белый список" ряд местных сервисов по заказу такси, сообщил парламентарий... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:29:00+03:00
2026-02-02T21:29:00+03:00
санкт-петербург
россия
алексей цивилев
ситимобил
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a788364c5161e9c78d1c873f9c168cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, алексей цивилев, ситимобил, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Санкт-Петербург, Россия, Алексей Цивилев, Ситимобил, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси

Депутаты в Петербурге предложили внести в белый список ряд сервисов заказа такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложат Минцифры внести в "белый список" ряд местных сервисов по заказу такси, сообщил парламентарий Алексей Цивилев.
«

"Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Петербурга направит официальное обращение в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении петербургских сервисов заказа такси — "Таксовичкоф", "Ситимобил" и "Такси 068" — в так называемый "белый список", – написал он в своем Telegram-канале.

Водитель такси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
4 марта 2025, 10:31
Как отметил Цивилев, параллельно с обращением в Минцифры будет направлен запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для оценки ситуации с точки зрения соблюдения принципов конкуренции.
По его словам, поводом для обращения стали жалобы крупных операторов рынка пассажирских перевозок, которые сообщили, что во время недавних ограничений связи их мобильные приложения оказались полностью неработоспособными, что привело к серьёзному падению заказов.
"По данным за январь 2026 года, "Таксовичкоф" потерял 13% заказов по сравнению с январём 2025 года, а "Ситимобил" — до 65%", – уточнил Цивилев.
Он напомнил, что два крупных агрегатора такси уже имеют гарантированный доступ к интернету в периоды ограничений, что "создаёт неравные условия на рынке и ограничивает выбор граждан".
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля 2025, 20:53
 
Санкт-ПетербургРоссияАлексей ЦивилевСитимобилФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала