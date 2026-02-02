https://ria.ru/20260202/tailand-2071816030.html
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде - РИА Новости, 02.02.2026
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:04:00+03:00
2026-02-02T23:04:00+03:00
2026-02-02T23:04:00+03:00
таиланд
шри-ланка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_5aeb4f3911386f64dbccd985d9e21262.jpg
https://ria.ru/20260201/bangkok-2071596411.html
https://ria.ru/20260201/tailand-2071510747.html
таиланд
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149934/22/1499342297_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_aa0d4f5cc75d969f06aebe9306d07353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, шри-ланка, в мире
Таиланд, Шри-Ланка, В мире
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
DM: слон затоптал туриста на глазах у жены и других отдыхающих в Таиланде
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет Daily Mail
.
"В понедельник около 5:30 утра самец слона бросился за мужчиной, схватил его хоботом, швырнул на землю и растоптал", — говорится в публикации.
По данным издания, мужчина умер мгновенно на глазах у супруги и других отдыхающих, которые с ужасом наблюдали за происходящим из своих палаток.
Как сообщили сотрудники национального парка, слон в момент нападения на туриста находился в состоянии повышенной агрессии. Отмечается, что он ранее убил двух местных жителей.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщали, что слон на Шри-Ланке
напал на автомобиль с туристами из России
в поисках фруктов. Инцидент произошел после того, как одна из россиянок покормила дикое животное. Слон просунул хобот в салон автомобиля и начал его раскачивать, вырвав дверь. Туристы выбежали из машины с другой стороны и продолжили путь через несколько минут, когда животное успокоилось. В результате инцидента никто не пострадал.