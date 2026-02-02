"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет Daily Mail

"В понедельник около 5:30 утра самец слона бросился за мужчиной, схватил его хоботом, швырнул на землю и растоптал", — говорится в публикации.

По данным издания, мужчина умер мгновенно на глазах у супруги и других отдыхающих, которые с ужасом наблюдали за происходящим из своих палаток.

Как сообщили сотрудники национального парка, слон в момент нападения на туриста находился в состоянии повышенной агрессии. Отмечается, что он ранее убил двух местных жителей.