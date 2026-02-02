Рейтинг@Mail.ru
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
23:04 02.02.2026
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет... РИА Новости, 02.02.2026
таиланд, шри-ланка, в мире
Таиланд, Шри-Ланка, В мире
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде

DM: слон затоптал туриста на глазах у жены и других отдыхающих в Таиланде

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В национальном парке Кхао Яй в Таиланде дикий слон насмерть затоптал туриста на глазах у жены во время их утренней прогулки возле палаточного лагеря, пишет Daily Mail.
"В понедельник около 5:30 утра самец слона бросился за мужчиной, схватил его хоботом, швырнул на землю и растоптал", — говорится в публикации.
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Таиланде двух россиян задержали по подозрению в убийстве соотечественника
1 февраля, 23:08
По данным издания, мужчина умер мгновенно на глазах у супруги и других отдыхающих, которые с ужасом наблюдали за происходящим из своих палаток.
Как сообщили сотрудники национального парка, слон в момент нападения на туриста находился в состоянии повышенной агрессии. Отмечается, что он ранее убил двух местных жителей.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщали, что слон на Шри-Ланке напал на автомобиль с туристами из России в поисках фруктов. Инцидент произошел после того, как одна из россиянок покормила дикое животное. Слон просунул хобот в салон автомобиля и начал его раскачивать, вырвав дверь. Туристы выбежали из машины с другой стороны и продолжили путь через несколько минут, когда животное успокоилось. В результате инцидента никто не пострадал.
Максим Гарбузов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
1 февраля, 07:33
 
ТаиландШри-ЛанкаВ мире
 
 
