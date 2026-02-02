Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток" - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 02.02.2026 (обновлено: 12:10 02.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 02.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 320 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
