Помощника военкома в Петербурге осудили за хищения выплат для контрактников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 годам в колонии общего режима помощника военкома Юрия Сергеева по делу о хищениях выплат для контрактников, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Сергеева. Суд признал Сергеева виновным по 4 эпизодам мошенничества на общую сумму 3 227 964,18 рублей и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в ИК общего режима со штрафом в 650 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Как добавили в судебной пресс-службе, Сергеев в 2023 году на основании трудового договора с военным комиссариатом Санкт-Петербурга, будучи лицом, оказывающим услуги по информированию населения о мерах финансовой поддержки при заключении гражданами контракта с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы, также был осведомлен о осуществлении выплат ПАО "Россети Ленэнерго"и предприятиям автомобильного транспорта. По версии следствия, он организовал преступную группу, к участию в которой он привлек Анастасию Сергееву (супруга - прим. ред.), Валентину Сергееву, Веру Селезневу, Константина Шевякова и Диану Волкову.
Далее он вместе с супругой устраивали на работу "мертвые души", затем "отправляли" их на службу по контракту, а предназначенные за это выплаты присваивали. Уточнялось, что 51-летний мужчина и его 38-летняя супруга фиктивно трудоустраивали в энергобытовую компанию граждан через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. Далее от лица мертвых душ заключались несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции.
"Суд приговорил Сергееву Анастасию виновной по 2 эпизодам (мошенничества- прим. ред.) - 3 года 3 месяца лишения свободы в ИК общего режима, Сергееву Валентину виновной по 1 эпизоду - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - уточнили в пресс-службе судов.
Другим фигурантам дела было назначено наказание от 3 лет условно с испытательным сроком 2 года до 3 лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.