Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию

СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Адвокаты супруги бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Ким Гон Хи подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции к 20 месяцам заключения, вынесенный 28 января, следует из заявления её юристов.

"Юридическая команда госпожи Ким Гон Хи сегодня 2 февраля, подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, вынесенный 28 января", - говорится в заявлении.

Центральный окружной суд Сеула признал бывшую первую леди виновной в коррупции. Суд постановил взыскать с нее 12,8 млн вон (около 9 тысяч долларов) а также присудил год и 8 месяцев тюрьмы. Прокуратура, которая требовала 15 лет лишения свободы для экс-первой леди, уже обжаловала приговор, заявив, что оправдательные решения по части обвинений - "серьёзная ошибка".

Центральный окружной суд Сеула назначил Ким Гон Хи значительно более мягкое наказание, оправдав её по обвинениям в участии в схеме манипулирования ценами на акции и в нарушении Закона о политических фондах в связи с их недоказанностью или истечением срока давности.

Суд признал Ким виновной только в получении сумки Chanel и дорогостоящего ожерелья Graff от представителя религиозной организации "Церковь объединения" в июле 2022 года. При этом взяткой не признали другую сумку Chanel, полученную Ким Гон Хи в апреле 2022 года от того же лица.

По словам адвокатов, решение об апелляции принято с целью "восстановить фактические обстоятельства и установить истину" в части выводов суда о якобы получении Ким Гон Хи предметов, связанных с просьбами со стороны "Церкви объединения". Юристы подчёркивают, что эти выводы были сделаны, несмотря на отсутствие факта реального получения указанных предметов.

В то же время защита отметила, что Ким Гон Хи "с должным смирением принимает строгие замечания суда" и ранее принесла извинения обществу за отдельные ненадлежащие поступки.

Адвокаты также заявили, что сам приговор первой инстанции содержит оценку незаконности расследования и злоупотребления правом обвинения со стороны специального прокурора.