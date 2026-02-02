Рейтинг@Mail.ru
Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию
09:54 02.02.2026 (обновлено: 10:00 02.02.2026)
Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию
Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию - РИА Новости, 02.02.2026
Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию
Адвокаты супруги бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Ким Гон Хи подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции к 20 месяцам заключения,... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
сеул
южная корея
Новости
в мире, сеул, южная корея
В мире, Сеул, Южная Корея
Супруга экс-президента Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи обжаловала приговор за коррупцию

© AP Photo / Kim Hong-JiСупруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Kim Hong-Ji
Супруга президента Южной Кореи Ким Гон Хи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 2 фев — РИА Новости. Адвокаты супруги бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Ким Гон Хи подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции к 20 месяцам заключения, вынесенный 28 января, следует из заявления её юристов.
"Юридическая команда госпожи Ким Гон Хи сегодня 2 февраля, подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, вынесенный 28 января", - говорится в заявлении.
Центральный окружной суд Сеула признал бывшую первую леди виновной в коррупции. Суд постановил взыскать с нее 12,8 млн вон (около 9 тысяч долларов) а также присудил год и 8 месяцев тюрьмы. Прокуратура, которая требовала 15 лет лишения свободы для экс-первой леди, уже обжаловала приговор, заявив, что оправдательные решения по части обвинений - "серьёзная ошибка".
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила для экс-лидера десять лет тюрьмы
26 декабря 2025, 07:11
Центральный окружной суд Сеула назначил Ким Гон Хи значительно более мягкое наказание, оправдав её по обвинениям в участии в схеме манипулирования ценами на акции и в нарушении Закона о политических фондах в связи с их недоказанностью или истечением срока давности.
Суд признал Ким виновной только в получении сумки Chanel и дорогостоящего ожерелья Graff от представителя религиозной организации "Церковь объединения" в июле 2022 года. При этом взяткой не признали другую сумку Chanel, полученную Ким Гон Хи в апреле 2022 года от того же лица.
По словам адвокатов, решение об апелляции принято с целью "восстановить фактические обстоятельства и установить истину" в части выводов суда о якобы получении Ким Гон Хи предметов, связанных с просьбами со стороны "Церкви объединения". Юристы подчёркивают, что эти выводы были сделаны, несмотря на отсутствие факта реального получения указанных предметов.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Южная Корея хочет строить атомную подлодку у себя
14 ноября 2025, 06:03
В то же время защита отметила, что Ким Гон Хи "с должным смирением принимает строгие замечания суда" и ранее принесла извинения обществу за отдельные ненадлежащие поступки.
Адвокаты также заявили, что сам приговор первой инстанции содержит оценку незаконности расследования и злоупотребления правом обвинения со стороны специального прокурора.
"Результаты искажённого расследования с вмешательством политической власти фактически являются признанием политического характера спецпрокуратуры... В апелляционной инстанции защита рассчитывает на подтверждение беспристрастного и основанного на праве решения", - заявили адвокаты.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Южная Корея восстановит в действии межкорейское военное соглашение
21 января, 04:46
 
В миреСеулЮжная Корея
 
 
