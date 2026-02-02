Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил к 15 годам строгого режима жителя села Чигири за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

"Суд приговорил мужчину к 15 годам строгого режима за половые преступления против несовершеннолетней дочери своей сожительницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заседания по уголовному делу шли в закрытом режиме. Суд установил, что житель села Чигири Благовещенского округа весной 2025 года совершил иные действия в отношении несовершеннолетней.

Благовещенский городской суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело жителя села Чигири, судимого, совершившего изнасилование, кроме того, иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ )", - добавляется в тексте.