Рейтинг@Mail.ru
Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sud-2071613406.html
Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней
Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней - РИА Новости, 02.02.2026
Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней
Благовещенский городской суд приговорил к 15 годам строгого режима жителя села Чигири за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, сообщает... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:57:00+03:00
2026-02-02T04:57:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
благовещенский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260129/zhitel-2070968239.html
https://ria.ru/20251225/kuban-2064607519.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, благовещенский городской суд
Происшествия, Амурская область, Россия, Благовещенский городской суд
Житель Приамурья получил 15 лет за изнасилование несовершеннолетней

Жителя Приамурья осудили на 15 лет за изнасилование дочери сожительницы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. Благовещенский городской суд приговорил к 15 годам строгого режима жителя села Чигири за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
"Суд приговорил мужчину к 15 годам строгого режима за половые преступления против несовершеннолетней дочери своей сожительницы", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Житель Калининградской области получил 19 лет за изнасилование падчерицы
29 января, 13:19
Уточняется, что заседания по уголовному делу шли в закрытом режиме. Суд установил, что житель села Чигири Благовещенского округа весной 2025 года совершил иные действия в отношении несовершеннолетней.
"Благовещенский городской суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело жителя села Чигири, судимого, совершившего изнасилование, кроме того, иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ)", - добавляется в тексте.
Помимо основного наказания суд назначил ему дополнительное - два года ограничения свободы после освобождения.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку
25 декабря 2025, 14:41
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияБлаговещенский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала