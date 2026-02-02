"Скандал с Мандельсоном, или, возможно, скандал с бандами, занимающимися совращением несовершеннолетних, скандал с массовой миграцией, скандал с разжиганием войны, скандал о вмешательстве в выборы в США , скандал с досрочным освобождением преступников, скандал с бесплатными подарками, пивной скандал, скандал с Сэвилем, скандал с 5 мужчинами-моделями. Скандалы в изобилии", - написал Дмитриев в соцсети X .

Скандал с массовой миграцией касается обвинения властей в утрате контроля над миграцией и занижении её реальных масштабов, что привело к перегрузке социальных систем Британии. Также Дмитриев упомянул обвинения британских политических элит в сознательном нагнетании международных конфликтов и скандал с вмешательством в выборы США, который связан с подозрениями во внешнем вмешательстве Великобритании в американские выборы через информационные кампании и политические связи.