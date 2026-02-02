Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/starmer-2071795092.html
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере - РИА Новости, 02.02.2026
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перечислил 10 скандалов,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:56:00+03:00
2026-02-02T19:56:00+03:00
в мире
великобритания
сша
россия
кир стармер
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_c9a6ff76fa8954aa49e89f0180f66c78.jpg
https://ria.ru/20260128/glava-2070662661.html
https://ria.ru/20251129/starmer-2058538699.html
великобритания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149573/52/1495735220_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_ae9e1f586938dbdd6592a498c053e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, россия, кир стармер, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, США, Россия, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере

Дмитриев перечислил десять скандалов, произошедших в Британии при Стармере

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перечислил 10 скандалов, произошедших в Великобритании при премьер-министре страны Кире Стармере.
«

"Скандал с Мандельсоном, или, возможно, скандал с бандами, занимающимися совращением несовершеннолетних, скандал с массовой миграцией, скандал с разжиганием войны, скандал о вмешательстве в выборы в США, скандал с досрочным освобождением преступников, скандал с бесплатными подарками, пивной скандал, скандал с Сэвилем, скандал с 5 мужчинами-моделями. Скандалы в изобилии", - написал Дмитриев в соцсети X.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
28 января, 00:30
«
"Скандал Мандельсона" разгорелся в 2025 году из-за контактов бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, что вызвало вопросы к системе проверки политических назначений в Британии. В бытность Стармера директором государственных обвинений вскрылась халатность при расследовании преступлений сексуального характера ведущего Джимми Сэвила, а также прогремел скандал с бандами, которые много лет совершали организованное сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Кроме того, Дмитриев сослался на скандал с незадекларированными подарками для жены Стармера от спонсора, охраной концерта Тейлор Свифт столичной полицией в обмен на билеты на ее концерт (тоже для жены), участие Стармера в пивной вечеринке во время коронавирусных ограничений. Также упомянуто дело украинцев-моделей, которых обвинили в поджоге дома Стармера в мае 2025 года.
Скандал с массовой миграцией касается обвинения властей в утрате контроля над миграцией и занижении её реальных масштабов, что привело к перегрузке социальных систем Британии. Также Дмитриев упомянул обвинения британских политических элит в сознательном нагнетании международных конфликтов и скандал с вмешательством в выборы США, который связан с подозрениями во внешнем вмешательстве Великобритании в американские выборы через информационные кампании и политические связи.
Скандал с досрочным освобождением преступников - это критика политики раннего освобождения заключённых из-за переполненности тюрем, которую считают угрозой общественной безопасности. Скандал BBC охватывает обвинения корпорации в сокрытии злоупотреблений и системных провалах.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада
29 ноября 2025, 00:51
 
В миреВеликобританияСШАРоссияКир СтармерКирилл ДмитриевДжеффри ЭпштейнРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала