МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перечислил 10 скандалов, произошедших в Великобритании при премьер-министре страны Кире Стармере.
«
"Скандал с Мандельсоном, или, возможно, скандал с бандами, занимающимися совращением несовершеннолетних, скандал с массовой миграцией, скандал с разжиганием войны, скандал о вмешательстве в выборы в США, скандал с досрочным освобождением преступников, скандал с бесплатными подарками, пивной скандал, скандал с Сэвилем, скандал с 5 мужчинами-моделями. Скандалы в изобилии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
28 января, 00:30
«
"Скандал Мандельсона" разгорелся в 2025 году из-за контактов бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, что вызвало вопросы к системе проверки политических назначений в Британии. В бытность Стармера директором государственных обвинений вскрылась халатность при расследовании преступлений сексуального характера ведущего Джимми Сэвила, а также прогремел скандал с бандами, которые много лет совершали организованное сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Кроме того, Дмитриев сослался на скандал с незадекларированными подарками для жены Стармера от спонсора, охраной концерта Тейлор Свифт столичной полицией в обмен на билеты на ее концерт (тоже для жены), участие Стармера в пивной вечеринке во время коронавирусных ограничений. Также упомянуто дело украинцев-моделей, которых обвинили в поджоге дома Стармера в мае 2025 года.
Скандал с массовой миграцией касается обвинения властей в утрате контроля над миграцией и занижении её реальных масштабов, что привело к перегрузке социальных систем Британии. Также Дмитриев упомянул обвинения британских политических элит в сознательном нагнетании международных конфликтов и скандал с вмешательством в выборы США, который связан с подозрениями во внешнем вмешательстве Великобритании в американские выборы через информационные кампании и политические связи.
Скандал с досрочным освобождением преступников - это критика политики раннего освобождения заключённых из-за переполненности тюрем, которую считают угрозой общественной безопасности. Скандал BBC охватывает обвинения корпорации в сокрытии злоупотреблений и системных провалах.
Дмитриев назвал Стармера провалом для всего Запада
29 ноября 2025, 00:51