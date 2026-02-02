В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. В США подали в суд на госдепартамент и госсекретаря Марко Рубио с требованием отменить решение о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, говорится в судебном документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдепартамент США в январе заявил о введении запрета на въезд в страну иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
"(Госдепартамент - ред.) ввел категорический запрет на легальную иммиграцию по признаку гражданства для граждан 75 стран... на основании неподтвержденного и явно ложного заявления о том, что граждане вышеуказанных стран прибывают в США, чтобы ненадлежащим образом рассчитывать на денежное обеспечение и, вероятно, перейдут на "общественное обеспечение", - говорится в иске, в котором подзащитными указаны госдеп и Рубио.
Также иск, поданный в суде Манхеттена рядом правозащитных организаций, утверждает, что решение правительства США нарушает используемую десятки лет практику рассмотрения визовых заявлений.
"Истцы с уважением просят суд... Вынести решение о том, что бессрочный полный визовый запрет госдепартамента и любые связанные с этим меры и действия являются несанкционированными и противоречат конституции и законам Соединенных Штатов", - говорится в документе
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах.