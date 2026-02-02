Рейтинг@Mail.ru
В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/ssha-2071809012.html
В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам
В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам - РИА Новости, 02.02.2026
В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам
В США подали в суд на госдепартамент и госсекретаря Марко Рубио с требованием отменить решение о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, говорится в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:41:00+03:00
2026-02-02T21:41:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2068928757.html
https://ria.ru/20260118/vizy-2068562205.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Марко Рубио, Государственный департамент США
В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам

РИА Новости: в США подали в суд на госдеп и Рубио за запрет выдачи виз

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. В США подали в суд на госдепартамент и госсекретаря Марко Рубио с требованием отменить решение о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, говорится в судебном документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдепартамент США в январе заявил о введении запрета на въезд в страну иммигрантов, которые, по оценкам американский властей, станут обузой для общества в США.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист
20 января, 04:26
"(Госдепартамент - ред.) ввел категорический запрет на легальную иммиграцию по признаку гражданства для граждан 75 стран... на основании неподтвержденного и явно ложного заявления о том, что граждане вышеуказанных стран прибывают в США, чтобы ненадлежащим образом рассчитывать на денежное обеспечение и, вероятно, перейдут на "общественное обеспечение", - говорится в иске, в котором подзащитными указаны госдеп и Рубио.
Также иск, поданный в суде Манхеттена рядом правозащитных организаций, утверждает, что решение правительства США нарушает используемую десятки лет практику рассмотрения визовых заявлений.
"Истцы с уважением просят суд... Вынести решение о том, что бессрочный полный визовый запрет госдепартамента и любые связанные с этим меры и действия являются несанкционированными и противоречат конституции и законам Соединенных Штатов", - говорится в документе
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщал о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, включая Сомали, Россию, Афганистан и Бразилию, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Позднее телеканал уточнил, что речь идет именно об иммиграционных визах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Адвокат рассказал о спаде спроса на визы США у россиян из-за Трампа
18 января, 01:31
 
В миреСШАМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала