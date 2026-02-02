В США подали в суд на госдеп и Рубио за приостановку выдачи виз 75 странам

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. В США подали в суд на госдепартамент и госсекретаря Марко Рубио с требованием отменить решение о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, говорится в судебном документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Истцы с уважением просят суд... Вынести решение о том, что бессрочный полный визовый запрет госдепартамента и любые связанные с этим меры и действия являются несанкционированными и противоречат конституции и законам Соединенных Штатов", - говорится в документе