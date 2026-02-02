МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО около 1355 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

Переговоры в Абу-Даби

Он добавил, что следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Песков объяснил перенос второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков трех сторон.

Пресс-секретарь президента РФ назвал украинское урегулирование сложным и разновекторным процессом.

Песков напомнил Владимиру Зеленскому слова российского лидера Владимира Путина о том, что прямые контакты возможны в Москве.

Никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ , спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные, отметил Песков.

Песков, говоря о переговорах по Украине, подчеркнул, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.

Москва разделяет мысль о необходимости каналов для диалога между Россией и Европой , подчеркнул Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для диалога с Европой в настолько широком формате, насколько готовы сами европейцы.

Инициаторами обнуления любых видов общения между РФ и Европой были европейцы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков назвал здравой мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой.

Он подчеркнул, что состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США были конструктивными.

Армия РФ уничтожает ВСУ

Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, тогда как неделей ранее - четыре, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более трех квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника, сообщило российское оборонное ведомство.

Штурмовики группировки войск "Восток", освободившей Придорожное, продолжают расширять зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях , добавили в министерстве обороны РФ.

Минобороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в Придорожном Запорожской области.

Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области , из-за потепления и влажности там образовался туман, который мешал дронам противника, отметили в Минобороны РФ.

Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов, в которых был противник, уничтожив большое число боевиков ВСУ и около 20 единиц техники, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Цыган".

Подразделения "Востока" в ходе освобождения Терноватого применили тактический маневр с ударом в тыл противника, несмотря на заранее подготовленную оборону ВСУ, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Богдан".

Два состава с боевиками и техникой ВСУ уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп Сумская область ), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Контратака спецподразделений главного управления разведки Украины провалилась в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Российский сапёр Никита Макаров с помощью сделанного им минного поля и гранат уничтожил украинскую штурмовую группу, сообщили в министерстве обороны РФ.

Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал центра "Рубикон".

ВС РФ нанесли удар по трем пусковым установкам HIMARS и тре м пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, в 147 районах, сообщило в понедельник Минобороны России.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов Володаровка и Вольнянск в Харьковской и Днепропетровской областях, они были поражены ударами комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ.

Более половины (65%) россиян считает, что спецоперация проходит для российских войск скорее успешно, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ , опубликованных на его сайте.

Участники СВО

Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости - специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Поддержка участников спецоперации и их близких остается ключевым приоритетом в повестке ГД , система норм, сформированная с 2022 года, постоянно совершенствуется, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин

СВР уполномочена заявить

Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

СВР отметила, что Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые стали ее основными союзниками в Африке

Установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить, сообщает Служба внешней разведки РФ.

Франция дестабилизирует обстановку в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористов и украинского режима, снабжающего боевиков БПЛА и инструкторами, сообщили в пресс-бюро СВР РФ.

СВР подчеркнула, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке.