Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 2 февраля: российские военные освободили Придорожное - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071815556.html
Спецоперация, 2 февраля: российские военные освободили Придорожное
Спецоперация, 2 февраля: российские военные освободили Придорожное - РИА Новости, 02.02.2026
Спецоперация, 2 февраля: российские военные освободили Придорожное
Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:00:00+03:00
2026-02-02T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир путин
франция
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48dbda555a31ca429f15bc98fe195d81.jpg
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071803136.html
https://ria.ru/20260202/kim-2071637184.html
https://ria.ru/20260202/polsha-2071773756.html
https://ria.ru/20260202/rossiya-2071744507.html
https://ria.ru/20260202/nato-2071614906.html
https://ria.ru/20260202/ukraina-2071609876.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Придорожного в Запорожской области
МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном
2026-02-02T23:00
true
PT1M06S
Предотвращение теракта украинских спецслужб в Крыму
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Крыму
2026-02-02T23:00
true
PT1M59S
Ликвидация узла связи украинских мошенников в Ленобласти
Безработные из разных регионов России обеспечивали работу сим-боксов, которыми пользовались украинские колл-центры. Ежедневно через них проходило не менее 5000 звонков, они причастны как минимум к 50 уголовным делам.
2026-02-02T23:00
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642893_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_9d3f549aefa4bed9b22d22ddc395ed1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, владимир путин, франция, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российский фонд прямых инвестиций, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Путин, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российский фонд прямых инвестиций, ЗРК С-300

Спецоперация, 2 февраля: российские военные освободили Придорожное

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях СВО около 1355 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

Переговоры в Абу-Даби

Переговоры президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможны только в Москве, это последовательная позиция российской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. Песков объяснил перенос второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби дополнительной стыковкой графиков трех сторон.
Пресс-секретарь президента РФ назвал украинское урегулирование сложным и разновекторным процессом.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они не могут". В США сделали заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 20:42
Песков напомнил Владимиру Зеленскому слова российского лидера Владимира Путина о том, что прямые контакты возможны в Москве.
Никакой детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет, обе стороны оценивают их как позитивные, отметил Песков.
Песков, говоря о переговорах по Украине, подчеркнул, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.
Москва разделяет мысль о необходимости каналов для диалога между Россией и Европой, подчеркнул Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для диалога с Европой в настолько широком формате, насколько готовы сами европейцы.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:56
Инициаторами обнуления любых видов общения между РФ и Европой были европейцы, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков назвал здравой мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой.
Он подчеркнул, что состоявшиеся в Майами переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США были конструктивными.

Армия РФ уничтожает ВСУ

Российские военные за неделю в зоне проведения специальной военной операции освободили девять населенных пунктов, тогда как неделей ранее - четыре, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более трех квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника, сообщило российское оборонное ведомство.
Штурмовики группировки войск "Восток", освободившей Придорожное, продолжают расширять зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях, добавили в министерстве обороны РФ.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
Вчера, 17:46
Минобороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в Придорожном Запорожской области.
Резко изменившаяся погода помогла российским военнослужащим освободить населенный пункт Зелёное в Харьковской области, из-за потепления и влажности там образовался туман, который мешал дронам противника, отметили в Минобороны РФ.
Украинские войска предприняли попытку контратаки на купянском направлении, ВС РФ ее отразили, уничтожены четыре боевика, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
Подразделения российской группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Терноватое в Запорожской области провели масштабную зачистку домов, в которых был противник, уничтожив большое число боевиков ВСУ и около 20 единиц техники, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Цыган".
Подразделения "Востока" в ходе освобождения Терноватого применили тактический маневр с ударом в тыл противника, несмотря на заранее подготовленную оборону ВСУ, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Богдан".
Два состава с боевиками и техникой ВСУ уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп (Сумская область), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вчера, 15:56
Контратака спецподразделений главного управления разведки Украины провалилась в районе Симиновки в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Российский сапёр Никита Макаров с помощью сделанного им минного поля и гранат уничтожил украинскую штурмовую группу, сообщили в министерстве обороны РФ.
Операторы дронов российского центра беспилотных систем "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков ВСУ и 1308 единиц живой силы противника, сообщил Telegram-канал центра "Рубикон".
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
Вчера, 05:30
ВС РФ нанесли удар по трем пусковым установкам HIMARS и трем пусковым установкам С-300 ВСУ, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, в 147 районах, сообщило в понедельник Минобороны России.
Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, уничтоженные ВС РФ, находились у населённых пунктов Володаровка и Вольнянск в Харьковской и Днепропетровской областях, они были поражены ударами комплекса "Искандер-М", сообщили в Минобороны РФ.
Более половины (65%) россиян считает, что спецоперация проходит для российских войск скорее успешно, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Участники СВО

Супруги участников специальной военной операции и жены пропавших без вести бойцов с 2026 года могут бесплатно получить консультации медицинского психолога, а при необходимости - специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Поддержка участников спецоперации и их близких остается ключевым приоритетом в повестке ГД, система норм, сформированная с 2022 года, постоянно совершенствуется, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

СВР уполномочена заявить

Франция прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и восстановления лояльного Парижу режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Еще одно наступление". В США раскрыли планы Украины
Вчера, 03:42
СВР отметила, что Франция перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые стали ее основными союзниками в Африке.
Установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить, сообщает Служба внешней разведки РФ.
Франция дестабилизирует обстановку в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористов и украинского режима, снабжающего боевиков БПЛА и инструкторами, сообщили в пресс-бюро СВР РФ.
СВР подчеркнула, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке.
Администрация президента Франции продолжает искать возможности посеять хаос в Центральноафриканской республике, подчеркнули в СВР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир ПутинФранцияРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российский фонд прямых инвестицийЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала