Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.02.2026
15:14 02.02.2026
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде - РИА Новости, 02.02.2026
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде
Вторжение американцев в Иран может привести к третьей мировой войне, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
иран
сша
россия
владимир джабаров
дональд трамп
совет федерации рф
иран
сша
россия
в мире, иран, сша, россия, владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф
В мире, Иран, США, Россия, Владимир Джабаров, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: вторжение США в Иран может привести к третьей мировой войне

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вторжение американцев в Иран может привести к третьей мировой войне, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
"Очень хочется надеяться, что американцы не прибегнут к таким мерам, как вторжение в Иран, нанесение каких-то бомбовых ракетных ударов, потому что это прямой путь к третьей мировой войне", - сказал Джабаров журналистам.
По его словам, одно дело, когда США выкрали президента Венесуэлы, "но здесь огромное 80-миллионное государство, прекрасно вооружённое, экипированное".
"Я не уверен, что одними ракетными обстрелами и бомбёжками можно решить проблему Ирана для американцев. Нужна наземная операция в любом варианте. А смогут ли американцы провести наземную операцию в Иране? Я не думаю, что это будет такая лёгкая прогулка. Иранцы – мужественный народ. С огромной историей, которые умеют защищаться, защищать свою Родину", - отметил он.
Кроме того, если последуют ответы на возможные атаки, то вокруг очень много государств, которые тоже могут пострадать, считает политик. "Тот же Израиль, те же страны арабского мира, они тоже категорически против военной операции в Иране", - добавил Джабаров.
Более того Иран уже пригрозил, что в случае необходимости блокирует Ормузский пролив, то есть встанет торговля нефтью, сказал сенатор.
"Это такая большая проблема для всего мира, если не сказать, что она просто может стать непреодолимой. Поэтому здесь шаг за шагом могут начаться конфликты, ведущие к ядерной катастрофе", - полагает он.
Джабаров напомнил, что накануне прошла информация, что якобы рабочие группы начали контактировать - американские и иранские. "Надеюсь, что все-таки они не доведут ситуацию до войны", - заключил глава комиссии.
В миреИранСШАРоссияВладимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Заголовок открываемого материала