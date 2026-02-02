Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вторжение американцев в Иран может привести к третьей мировой войне, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана , выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

"Очень хочется надеяться, что американцы не прибегнут к таким мерам, как вторжение в Иран, нанесение каких-то бомбовых ракетных ударов, потому что это прямой путь к третьей мировой войне", - сказал Джабаров журналистам.

По его словам, одно дело, когда США выкрали президента Венесуэлы , "но здесь огромное 80-миллионное государство, прекрасно вооружённое, экипированное".

"Я не уверен, что одними ракетными обстрелами и бомбёжками можно решить проблему Ирана для американцев. Нужна наземная операция в любом варианте. А смогут ли американцы провести наземную операцию в Иране? Я не думаю, что это будет такая лёгкая прогулка. Иранцы – мужественный народ. С огромной историей, которые умеют защищаться, защищать свою Родину", - отметил он.

Кроме того, если последуют ответы на возможные атаки, то вокруг очень много государств, которые тоже могут пострадать, считает политик. "Тот же Израиль , те же страны арабского мира, они тоже категорически против военной операции в Иране", - добавил Джабаров.

Более того Иран уже пригрозил, что в случае необходимости блокирует Ормузский пролив , то есть встанет торговля нефтью, сказал сенатор.

"Это такая большая проблема для всего мира, если не сказать, что она просто может стать непреодолимой. Поэтому здесь шаг за шагом могут начаться конфликты, ведущие к ядерной катастрофе", - полагает он.