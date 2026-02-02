Рейтинг@Mail.ru
На снимке Солнца вновь появился загадочный объект - РИА Новости, 02.02.2026
Наука
 
23:52 02.02.2026
На снимке Солнца вновь появился загадочный объект
На снимке Солнца вновь появился загадочный объект
На снимке Солнца вновь появился загадочный объект

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНСнимок с одного из телескопов LASCO
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Снимок с одного из телескопов LASCO. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Загадочный объект, очертаниями похожий на птицу, вновь появился на снимке Солнца, сообщили в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Привет, привет. Давно не виделись. Всё-таки есть мнение, что это галактическая частица", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Так учёные прокомментировали фотографию, сделанную телескопом LASCO в 18.12 мск 2 февраля.

Похожая фотография уже появлялась в мае прошлого года: тогда над Солнцем был замечен загадочный оптический объект, похожий на птицу и превосходивший планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Считается, что снимки подобного плана, где запечатлены некие структуры с плазменным следом, очень редкие.
Снимок с одного из телескопов LASCO - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Над Солнцем заметили объект размером больше Земли
25 мая 2025, 17:16
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
