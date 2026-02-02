https://ria.ru/20260202/solntse-2071668424.html
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 02.02.2026
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая вспышка максимального класса X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:39:00+03:00
2026-02-02T11:39:00+03:00
2026-02-02T13:59:00+03:00
наука
земля
мощные вспышки на солнце
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046109438_0:0:1018:573_1920x0_80_0_0_f549e7802e5ed367fa7ac7afe0ac07f8.jpg
https://ria.ru/20260202/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046109438_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_e522413b569f9a6a0111d47de2b75426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, мощные вспышки на солнце, российская академия наук
Наука, Земля, Мощные вспышки на Солнце, Российская академия наук
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка X класса
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Солнце произошла новая вспышка максимального класса X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В новой X-вспышке есть признаки крупного выброса массы. Возможно, что вся та плазма, что не была выброшена предыдущим супервзрывом, уйдет в космос сейчас", — пишут ученые в Telegram-канале
.
Пика вспышка достигла в 11:14 мск, ей присвоили балл X1.65.
Астрономы также подтвердили выброс плазмы из эпицентра взрыва. Его направление и мощность пока не известны.
По словам ученых, активный центр находится сейчас под углом около 25 градусов от направления на Землю
, так что выброс может задеть нашу планету.
Минувшей ночью на Солнце зарегистрировали вспышку уровня X8.11. Согласно прогнозу, взрывы продолжатся и в ближайшие дни, возможно, даже большей силы.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.