На Солнце произошла новая мощная вспышка
Наука
 
11:39 02.02.2026 (обновлено: 13:59 02.02.2026)
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка
На Солнце произошла новая мощная вспышка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На Солнце произошла новая вспышка максимального класса X, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В новой X-вспышке есть признаки крупного выброса массы. Возможно, что вся та плазма, что не была выброшена предыдущим супервзрывом, уйдет в космос сейчас", — пишут ученые в Telegram-канале.
Пика вспышка достигла в 11:14 мск, ей присвоили балл X1.65.
Астрономы также подтвердили выброс плазмы из эпицентра взрыва. Его направление и мощность пока не известны.
По словам ученых, активный центр находится сейчас под углом около 25 градусов от направления на Землю, так что выброс может задеть нашу планету.
Минувшей ночью на Солнце зарегистрировали вспышку уровня X8.11. Согласно прогнозу, взрывы продолжатся и в ближайшие дни, возможно, даже большей силы.
Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
