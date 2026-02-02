Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Очень сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце, возможны взрывы большей силы, чем один из крупнейших в текущем цикле, произошедший 2 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Никаких признаков уменьшения запасов энергии в активном центре нет. Сильные вспышки будут продолжаться. Возможны новые и даже еще более крупные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Учёные объяснили, что на Солнце сформировался центр активности с исключительно большими запасами энергии. Область имеет относительно компактные размеры и "захлёбывается" этой энергией, поэтому и порождает крупные вспышки, чтобы избавиться от неё.

Как предполагают в Лаборатории, сильных и очень сильных вспышек для этого уже недостаточно, поэтому в ход пошли "супервспышки". Произошедшее ночью событие уровня X8.1 астрономы отнесли именно к таким. С 1 января 2001 года, таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13, то есть, в среднем по одному в два года, отметили учёные.

В то же время, в Лаборатории указали, что не каждая вспышка такого масштаба влияет на Землю , причем, чаще всего, события обходятся без последствий. В частности, не оказали воздействия на планету два предыдущих события (Х8.7 и Х9.0) текущего цикла балла, произошедшие в 2024 году.

Вспышка 2 февраля, по прогнозам учёных, на 90% не ударит по Земле. Согласно имеющимся данным, мощные плазменные облака не сформировались, а те, которые возникли, направлены вбок. Окончательное подтверждение будет получено сегодня.