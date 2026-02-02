Рейтинг@Mail.ru
Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце - РИА Новости, 02.02.2026
Наука
 
11:11 02.02.2026
Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце
Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце - РИА Новости, 02.02.2026
Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце
Очень сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце, возможны взрывы большей силы, чем один из крупнейших в текущем цикле, произошедший 2 февраля,... РИА Новости, 02.02.2026
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
наука
наука
земля
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, наука
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Наука, Наука
Астрономы предупредили о новых мощных вспышках на Солнце

Астрономы РАН предупредили о новых вспышках на Солнце

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Очень сильные вспышки продолжатся в ближайшие дни на Солнце, возможны взрывы большей силы, чем один из крупнейших в текущем цикле, произошедший 2 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Никаких признаков уменьшения запасов энергии в активном центре нет. Сильные вспышки будут продолжаться. Возможны новые и даже еще более крупные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце
22 февраля 2025, 04:14
Учёные объяснили, что на Солнце сформировался центр активности с исключительно большими запасами энергии. Область имеет относительно компактные размеры и "захлёбывается" этой энергией, поэтому и порождает крупные вспышки, чтобы избавиться от неё.
Как предполагают в Лаборатории, сильных и очень сильных вспышек для этого уже недостаточно, поэтому в ход пошли "супервспышки". Произошедшее ночью событие уровня X8.1 астрономы отнесли именно к таким. С 1 января 2001 года, таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13, то есть, в среднем по одному в два года, отметили учёные.
В то же время, в Лаборатории указали, что не каждая вспышка такого масштаба влияет на Землю, причем, чаще всего, события обходятся без последствий. В частности, не оказали воздействия на планету два предыдущих события (Х8.7 и Х9.0) текущего цикла балла, произошедшие в 2024 году.
Вспышка 2 февраля, по прогнозам учёных, на 90% не ударит по Земле. Согласно имеющимся данным, мощные плазменные облака не сформировались, а те, которые возникли, направлены вбок. Окончательное подтверждение будет получено сегодня.
Самая мощная в 2026 году вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 февраля, ей был присвоен балл Х8.11. Она стала третьей вспышкой класса Х в этом году, первые две были зарегистрированы 18 января и 1 февраля. Более того, событие 2 февраля оказалось третьим по силе за весь 25-й солнечный цикл, её опережают только две вспышки X9.0, случившиеся 3 октября и 14 мая 2024 года.
Вспышка на Солнце самая сильная с октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Магнитная буря на Земле продлится не менее суток, предупредили ученые
20 января, 10:46
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
