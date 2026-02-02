Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, считает Шойгу

НЕЙПЬИДО, 2 фев - РИА Новости. Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, Москва поможет Нейпьидо в обеспечении безопасности, территориальной целостности и суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном.