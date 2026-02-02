Рейтинг@Mail.ru
Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, считает Шойгу - РИА Новости, 02.02.2026
14:29 02.02.2026 (обновлено: 14:30 02.02.2026)
Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, считает Шойгу
Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, считает Шойгу
Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, считает Шойгу

Шойгу пообещал Мьянме помощь России в обеспечении безопасности и суверенитета

НЕЙПЬИДО, 2 фев - РИА Новости. Давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, Москва поможет Нейпьидо в обеспечении безопасности, территориальной целостности и суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном.
«
"Россия полностью поддерживает курс мьянманского руководства на защиту территориальной целостности и укрепление национального суверенитета и безопасности. Можете полностью рассчитывать на всестороннюю помощь Москвы, в том числе и на международной арене", - подчеркнул он.
"Убежден, что, несмотря на кардинально меняющийся характер международных отношений, давление западных стран на Россию и Мьянму не прекратится, - отметил Шойгу. - Попытки изменить независимость внешнеполитического курса наших государств продолжатся".
По словам секретаря Совбеза РФ, в данном контексте переговоры приобретают особую значимость. "В духе установок лидеров России и Мьянмы нам предстоит подробно обсудить пути наращивания двустороннего партнерства в интересах отражения как существующих, так и перспективных угроз", - заявил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, заявил Шойгу
