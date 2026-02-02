Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек - РИА Новости, 02.02.2026
18:14 02.02.2026
Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек
Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек - РИА Новости, 02.02.2026
Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек
Страны Шанхайской организации сотрудничества продолжат укреплять взаимное доверие, совместно противостоять традиционным и новым вызовам безопасности, заявил в... РИА Новости, 02.02.2026
2026
Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек

Ермекбаев: страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны Шанхайской организации сотрудничества продолжат укреплять взаимное доверие, совместно противостоять традиционным и новым вызовам безопасности, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В предстоящий период, в соответствии со Стратегией развития ШОС до 2035 года, государства-члены намерены укреплять взаимное доверие и добрососедство, совместно противостоять традиционным и новым вызовам безопасности, углублять практическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, совершенствовать деятельность организации, расширять её внешние связи и повышать международный авторитет", - заявил Ермекбаев.
Он отметил, что в настоящее время согласовывается план мероприятий на 2026 год.
"Он предусматривает заседания традиционных механизмов взаимодействия в сфере безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества, включая заседания Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, встреч руководителей профильных министерств и ведомств, а также мероприятия по линии Молодежного совета ШОС и ряда других структур", - сообщил генсек.
В области практической кооперации, указал он, главным событием станет заседание Совета глав правительств государств-членов, в котором в текущем году председательствует Таджикистан. Помимо этого, состоятся заседания совещаний министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, министров сельского хозяйства, энергетики и транспорта.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В ШОС не действует принцип коллективной безопасности, заявил генсек
