Страны ШОС продолжат противостоять вызовам безопасности, заявил генсек

Он отметил, что в настоящее время согласовывается план мероприятий на 2026 год.

"Он предусматривает заседания традиционных механизмов взаимодействия в сфере безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества, включая заседания Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, встреч руководителей профильных министерств и ведомств, а также мероприятия по линии Молодежного совета ШОС и ряда других структур", - сообщил генсек.