23:58 02.02.2026 (обновлено: 23:59 02.02.2026)
Мишустин утвердил Ксению Шойгу гендиректором "Долины Менделеева"
Мишустин утвердил Ксению Шойгу гендиректором "Долины Менделеева"
россия, михаил мишустин, ксения шойгу
Россия, Михаил Мишустин, Ксения Шойгу
© Фото : Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева"Ксения Шойгу
Ксения Шойгу
© Фото : Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева"
Ксения Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал назначение руководителя проекта "Лига героев" Ксении Шойгу гендиректором Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", следует из распоряжения правительства РФ.
Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с частью 2 статьи 11 федерального закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно- технологического центра "Долина Менделеева" и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича", - указано в распоряжении.
Этот фонд будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, говорится в пресс-релизе центра.
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии несколько человек
30 января, 22:40
 
