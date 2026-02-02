Мишустин утвердил Ксению Шойгу гендиректором "Долины Менделеева"

Этот фонд будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов, говорится в пресс-релизе центра.

Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии - от технологии до конечного продукта.