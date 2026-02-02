Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны

НЕЙПЬИДО, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму для проведения переговоров с высшим политическим руководством этой страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Как обратили внимание в СБ РФ, визит проходит после завершившихся в Мьянме 25 января парламентских выборов, по итогам которых власть в стране перейдет от военных к гражданским властям, избранных легитимным парламентом.