Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны - РИА Новости, 02.02.2026
11:25 02.02.2026
Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны
Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны - РИА Новости, 02.02.2026
Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму для проведения переговоров с высшим политическим руководством этой страны, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны

Шойгу прибыл в Мьянму для обсуждения международного сотрудничества

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время пресс-подхода по итогам визита в Ханой - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЕЙПЬИДО, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму для проведения переговоров с высшим политическим руководством этой страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"2 февраля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Республику Союз Мьянма с рабочим визитом. В аэропорту его встречал посол России Искандер Азизов и заместитель главы МИД Мьянмы Kоу Koy Чжо", - отметили в пресс-службе.
Как ожидается, Шойгу примет и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также состоятся переговоры с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Тин Аун Сан.
В повестке дня "обсуждение вопросов по широкому спектру двусторонних отношений, затрагивающих национальную и региональную безопасность, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и координация подходов на международной арене". В фокусе внимания также "сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, финансовых разведок, Минюста России и Росгвардии".
Как обратили внимание в СБ РФ, визит проходит после завершившихся в Мьянме 25 января парламентских выборов, по итогам которых власть в стране перейдет от военных к гражданским властям, избранных легитимным парламентом.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
