Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны

НЕЙПЬИДО, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму для проведения переговоров с высшим политическим руководством этой страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"2 февраля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Республику Союз Мьянма с рабочим визитом. В аэропорту его встречал посол России Искандер Азизов и заместитель главы МИД Мьянмы Kоу Koy Чжо", - отметили в пресс-службе.
Как ожидается, Шойгу примет и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также состоятся переговоры с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Тин Аун Сан.
В повестке дня "обсуждение вопросов по широкому спектру двусторонних отношений, затрагивающих национальную и региональную безопасность, двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической сфере и координация подходов на международной арене". В фокусе внимания также "сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, финансовых разведок, Минюста России и Росгвардии".
Как обратили внимание в СБ РФ, визит проходит после завершившихся в Мьянме 25 января парламентских выборов, по итогам которых власть в стране перейдет от военных к гражданским властям, избранных легитимным парламентом.