На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту шесть километров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

"Вулкан Шивелуч ... 13.00 2 февраля 2026 года. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около шести тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщение ученых в Tеlegram-канале

Как сообщают, в свою очередь, вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в результате взрыва пепловый шлейф распространился на 70 километров к западу-северо-западу от вулкана.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для международных и местных авиаперелетов.

Об уровне опасности для авиационных перевозок пока не сообщается.

По данным вулканологов, в последний раз Шивелуч начал проявлять повышенную активность в конце января, когда было зафиксировано несколько пепловых выбросов до восьми километров в высоту. Для авиации был установлен оранжевый код опасности, что означало угрозу для местных и международных авиаперевозок.