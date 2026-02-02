Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс - РИА Новости, 02.02.2026
05:06 02.02.2026 (обновлено: 05:25 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/shiveluch-2071613765.html
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс - РИА Новости, 02.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту шесть километров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:06:00+03:00
2026-02-02T05:25:00+03:00
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел мощный пепловый выброс

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть километров

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.ДемянчукВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.Демянчук
Вулкан Шивелуч. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту шесть километров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Вулкан Шивелуч ... 13.00 2 февраля 2026 года. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около шести тысяч метров над уровнем моря", - говорится в сообщение ученых в Tеlegram-канале.
Как сообщают, в свою очередь, вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), в результате взрыва пепловый шлейф распространился на 70 километров к западу-северо-западу от вулкана.
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для международных и местных авиаперелетов.
Об уровне опасности для авиационных перевозок пока не сообщается.
По данным вулканологов, в последний раз Шивелуч начал проявлять повышенную активность в конце января, когда было зафиксировано несколько пепловых выбросов до восьми километров в высоту. Для авиации был установлен оранжевый код опасности, что означало угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ШивелучКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
