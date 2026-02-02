Shaman представит две программы в марте

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что на своих мартовских концертах представит сразу две программы - "30 лет на сцене" и "Ты моя 2026".
"В марте вас ожидает совершенно новое шоу. Я представлю не одну программу, а сразу две: "30 лет на сцене" + "Ты моя 2026"! Все лучшее из двух моих авторских программ соединится в совершенно особенном, лирическом и очень живом выступлении. Беспрецедентное шоу 2 в 1! Только в марте!" - написал певец в своем Telegram-канале.
Исходя из данных афиши артиста, мартовские шоу стартуют в Москве 7 марта, а на следующий день Shaman выступит в Санкт-Петербурге. Кроме того, артист посетит Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Нижний Новгород, Казань и Пензу.
"Деталей не раскрою, но обещаю живое общение, неожиданные номера и, конечно, истории о желаниях и чувствах. Будут громкие премьеры, много нежности и всепоглощающей любви. Начнем весну ярко!" - рассказал РИА Новости Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
