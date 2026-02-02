Рейтинг@Mail.ru
Shaman представит две программы в марте - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shaman-2071716532.html
Shaman представит две программы в марте
Shaman представит две программы в марте - РИА Новости, 02.02.2026
Shaman представит две программы в марте
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что на своих мартовских концертах представит сразу две программы - "30 лет на сцене" и "Ты моя 2026". РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:21:00+03:00
2026-02-02T14:21:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021610_534:0:2966:1368_1920x0_80_0_0_9a5580c3bd9d550a6f4f028dff3fec4c.jpg
https://ria.ru/20250429/putin-2014136235.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056021610_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_c38a6017df83c095ca17192f637ffe1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, вциом
Россия, Москва, Санкт-Петербург, ВЦИОМ
Shaman представит две программы в марте

Shaman на концертах в марте представит сразу две программы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) сообщил, что на своих мартовских концертах представит сразу две программы - "30 лет на сцене" и "Ты моя 2026".
"В марте вас ожидает совершенно новое шоу. Я представлю не одну программу, а сразу две: "30 лет на сцене" + "Ты моя 2026"! Все лучшее из двух моих авторских программ соединится в совершенно особенном, лирическом и очень живом выступлении. Беспрецедентное шоу 2 в 1! Только в марте!" - написал певец в своем Telegram-канале.
Исходя из данных афиши артиста, мартовские шоу стартуют в Москве 7 марта, а на следующий день Shaman выступит в Санкт-Петербурге. Кроме того, артист посетит Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Нижний Новгород, Казань и Пензу.
"Деталей не раскрою, но обещаю живое общение, неожиданные номера и, конечно, истории о желаниях и чувствах. Будут громкие премьеры, много нежности и всепоглощающей любви. Начнем весну ярко!" - рассказал РИА Новости Shaman.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Shaman заявил, что получил благодарственное письмо от Путина
29 апреля 2025, 17:22
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала