В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей

САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова приговорил 24-летнего мужчину, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла 13-летняя школьница, к 7,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Смертельное ДТП случилось 27 мая 2025 года на пересечении улиц Соколовая и Рахова в Саратове. Обвиняемый за рулем автомобиля Lada Vesta в центре Саратова сбил 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места аварии, а ребенок от полученных травм скончался. Водителя задержали на улице Чернышевского. На время расследования уголовного дела по пунктам "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находившемся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения) обвиняемый находился под стражей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - уточнили в пресс-службе прокуратуры в Telegram-канале.
В суде было установлено, что водитель, житель Дагестана, находившийся в состоянии опьянения, ехал на автомобиле Lada Vesta со скоростью не менее 81 километра в час, имел техническую возможность избежать ДТП, но не применил торможение и совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть в границах пешеходного перехода, добавили в надзорном ведомстве. Согласно базе данных Кировского районного суда, приговор вынесен в понедельник Даниялу Шихтаимову.
