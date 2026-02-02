Рейтинг@Mail.ru
В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/saratov-2071711884.html
В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей
В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей - РИА Новости, 02.02.2026
В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей
Кировский районный суд Саратова приговорил 24-летнего мужчину, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла 13-летняя школьница, к 7,5 годам... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:06:00+03:00
2026-02-02T14:06:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
россия
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260202/gosduma-2071604011.html
https://ria.ru/20260202/dtp-2071695851.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, россия, lada vesta
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Lada Vesta
В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей

Водителя, сбивший школьницу в Саратове, приговорили к 7,5 годам колонии

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова приговорил 24-летнего мужчину, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла 13-летняя школьница, к 7,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Смертельное ДТП случилось 27 мая 2025 года на пересечении улиц Соколовая и Рахова в Саратове. Обвиняемый за рулем автомобиля Lada Vesta в центре Саратова сбил 13-летнюю девочку, после чего скрылся с места аварии, а ребенок от полученных травм скончался. Водителя задержали на улице Чернышевского. На время расследования уголовного дела по пунктам "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находившемся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения) обвиняемый находился под стражей.
Сотрудник ДПС и автовладелец на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Госдуме хотят обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников ДТП
Вчера, 01:20
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - уточнили в пресс-службе прокуратуры в Telegram-канале.
В суде было установлено, что водитель, житель Дагестана, находившийся в состоянии опьянения, ехал на автомобиле Lada Vesta со скоростью не менее 81 километра в час, имел техническую возможность избежать ДТП, но не применил торможение и совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть в границах пешеходного перехода, добавили в надзорном ведомстве. Согласно базе данных Кировского районного суда, приговор вынесен в понедельник Даниялу Шихтаимову.
Последствия ДТП на 947 км автодороги Москва-Уфа в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Татарстане двухмесячная девочка погибла в ДТП
Вчера, 13:18
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала