В Саратове вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с школьницей

САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова приговорил 24-летнего мужчину, признанного виновным в ДТП, в результате которого погибла 13-летняя школьница, к 7,5 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Саратовской области.