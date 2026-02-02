https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071801969.html
Источник: ЕК в среду представит предложение по новым санкциям против России
Источник: ЕК в среду представит предложение по новым санкциям против России - РИА Новости, 02.02.2026
Источник: ЕК в среду представит предложение по новым санкциям против России
Еврокомиссия может уже в среду представить странам ЕС свое предложение по 20-му пакету санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:34:00+03:00
2026-02-02T20:34:00+03:00
2026-02-02T20:35:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия
Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Россия
Источник: ЕК в среду представит предложение по новым санкциям против России
ЕК может в среду представить предложение по 20-му пакету антироссийских санкций