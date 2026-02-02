https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071766989.html
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время представит новый, 20-й пакет санкций против РФ. РИА Новости, 02.02.2026
россия
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций
