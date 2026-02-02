Рейтинг@Mail.ru
17:28 02.02.2026
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время представит новый, 20-й пакет санкций против РФ. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
россия
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций

Фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшее время представит новый, 20-й пакет санкций против РФ.
"Очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций", - заявила она в понедельник в разговоре с Владимиром Зеленским.
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
