Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 02.02.2026 (обновлено: 17:29 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071764633.html
Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана
Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана - РИА Новости, 02.02.2026
Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана
Великобритания ввела санкции против иранского министра внутренних дел Эскандара Момени и подконтрольных МВД Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ),... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T17:21:00+03:00
2026-02-02T17:29:00+03:00
лондон
иран
великобритания
в мире
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260130/mvd-2071125876.html
лондон
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, иран, великобритания, в мире, корпус стражей исламской революции
Лондон, Иран, Великобритания, В мире, Корпус стражей исламской революции
Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана

Британия ввела санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против иранского министра внутренних дел Эскандара Момени и подконтрольных МВД Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ), следует из списка, опубликованного британским МИД.
«
"Существуют веские основания подозревать, что Эскандар Момени... несет или ранее нес ответственность за серьезное нарушение прав человека или злоупотребления в Иране в качестве министра внутренних дел Ирана и заместителя главнокомандующего вооруженными силами в полиции", - говорится в пояснении министерства.
Санкции ввели также против СПИРИ - правоохранительного органа Ирана, добавляется в списке. Кроме того, санкции ввели против ряда региональных глав иранской полиции, судей и высокопоставленных служащих Корпуса стражей исламской революции, уточняется в списке. Всего под санкции попали десять лиц и одна организация, следует из списка.
Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МВД Британии готовит санкции против КСИР, пишут СМИ
30 января, 05:20
 
ЛондонИранВеликобританияВ миреКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала