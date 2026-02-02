Лондон ввел санкции против главы МВД Ирана

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против иранского министра внутренних дел Эскандара Момени и подконтрольных МВД Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ), следует из списка, опубликованного британским МИД.
"Существуют веские основания подозревать, что Эскандар Момени... несет или ранее нес ответственность за серьезное нарушение прав человека или злоупотребления в Иране в качестве министра внутренних дел Ирана и заместителя главнокомандующего вооруженными силами в полиции", - говорится в пояснении министерства.
Санкции ввели также против СПИРИ - правоохранительного органа Ирана, добавляется в списке. Кроме того, санкции ввели против ряда региональных глав иранской полиции, судей и высокопоставленных служащих Корпуса стражей исламской революции, уточняется в списке. Всего под санкции попали десять лиц и одна организация, следует из списка.
