Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, заявил Шойгу

НЕЙПЬИДО, 2 фев – РИА Новости. Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, приоритетом является реализация договоренностей президентов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан.