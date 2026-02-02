Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, заявил Шойгу

НЕЙПЬИДО, 2 фев – РИА Новости. Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, приоритетом является реализация договоренностей президентов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан.
"Определяющим фактором продвижения российско-мьянманского взаимодействия является доверительный диалог на высшем уровне. Только за прошлый год президент Российской Федерации Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встречались четыре раза. Наш безусловный приоритет - реализация договоренностей, достигнутых в ходе их переговоров", - сказал Шойгу.
"С этой целью включили в состав делегации руководство российских спецслужб и силовых ведомств, а также представителей экономического блока, заинтересованных в развитии отношений с Мьянмой, - отметил секретарь Совбеза РФ. - В рамках визита они проводят отдельные консультации по секторальным направлениям".