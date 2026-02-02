Рейтинг@Mail.ru
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2026
13:47 02.02.2026 (обновлено: 13:58 02.02.2026)
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу - РИА Новости, 02.02.2026
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, заявил секретарь Совета Безопасности России... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:47:00+03:00
2026-02-02T13:58:00+03:00
в мире, россия, мьянма, нейпьидо, сергей шойгу
В мире, Россия, Мьянма, Нейпьидо, Сергей Шойгу
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу

Шойгу: Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и первый министр при канцелярии президента, советник по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан во время встречи в Нейпьидо
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и первый министр при канцелярии президента, советник по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан во время встречи в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и первый министр при канцелярии президента, советник по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан во время встречи в Нейпьидо
НЕЙПЬИДО, 2 фев - РИА Новости. Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан.
"Высоко ценим позицию Нейпьидо по украинскому кризису, понимание истинных причин специальной военной операции, поддержку действий нашей страны для обеспечения суверенитета и безопасности", - сказал он. Мьянма "является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны
