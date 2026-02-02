"Росатом" подвел итоги года в преддверии Дня российской науки

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" провела в преддверии Дня российской науки торжественное мероприятие, объединившее около 200 ведущих ученых, инженеров и молодых исследователей, лауреаты государственных, национальных и отраслевых премий представили ключевые достижения 2025 года, сообщает пресс-служба корпорации.

Открывая мероприятие, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил высочайший уровень атомной науки, подтвержденный успехами прошлого года. По его словам, семь сотрудников отрасли были избраны академиками Российской академии наук (РАН), еще двое стали членами-корреспондентами РАН. Пять коллективов с участием работников отрасли стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники. Кроме того, в прошлом году сотрудники "Росатома" впервые стали лауреатами премии "Вызов".

"Особое внимание мы уделяем талантливой молодежи, которая сегодня составляет уже более 30% научного блока и активно включается в ключевые проекты. Для подготовки уникальных специалистов создан и успешно работает Национальный центр физики и математики (НЦФМ), где уже состоялись три выпуска магистров, 85% которых остались работать в отрасли. Еще один важный проект – сетевая магистратура уральских вузов "Новый Снежинск". Он не столь масштабен, как НЦФМ, но не менее значим с точки зрения подготовки ученых и исследователей. В Снежинске за три года получили дипломы 51 человек, все остались в отрасли", – приводит слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.

По его словам, перед атомной отраслью стоят большие задачи, в решении которых молодым ученым предстоит принять участие.

"В рамках национального проекта технологического лидерства “Новые атомные и энергетические технологии” мы планируем сооружение установки нового поколения – инновационного токамака с реакторными технологиями, чтобы подтвердить наше лидерство в этой области. Параллельно ведем работу по созданию жидкосолевого реактора для замыкания ядерного топливного цикла и синтезу новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева. Мы также считаем, что атомная отрасль должна стать полигоном для перехода к промышленному применению квантовых технологий. Несмотря на все трудности, мы не откладываем эти стратегические разработки, так как только наука способна обеспечить технологический прорыв страны", – отметил он.

Первыми представили проекты, формирующие основу технологического суверенитета, лауреаты премии правительства Российской Федерации в области науки и техники 2025 года. В частности, первый заместитель генерального директора АО "Атомэнергопроект" (Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") Андрей Кучумов рассказал о проекте АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, который стал эталоном и основой для строительства атомных станций в Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Республике Беларусь. Директор научно-исследовательского твэльно-топливного отделения АО "ВНИИНМ" (Топливный дивизион "Росатома") Геннадий Кулаков поделился подробностями разработки и внедрения в серийное производство топлива для уникальных энергоустановок: от атомных ледоколов до плавучих энергостанций, что сегодня является фундаментом для развития Арктики и энергоснабжения удаленных территорий. Вице-президент Российской академии наук, научный руководитель по радиохимии АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (Научный дивизион "Росатома") Степан Калмыков рассказал о разработке и внедрении наукоемких химических и радиохимических технологий, а также высокоинформативных средствах технологического и экологического контроля опасных производств на основе оригинальных методов разделения, концентрирования и выделения веществ.

Особое внимание уделили проектам, напрямую влияющим на качество жизни людей. Сотрудники Научного института "Росатома" в Димитровграде (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом"), получившие в конце 2025 года премию госкорпорации для молодых ученых, организовали полный цикл производства короткоживущих альфа-эмиттеров – сырья для инновационных радиофармпрепаратов против рака. Реализация проекта, включающего новую линию по производству радия-223 и десятикратное увеличение выпуска лютеция-177, позволяет обеспечить жизненно важными препаратами сотни пациентов ежемесячно. Развитие этого направления, включая тестовые поставки тория-228 и эксперименты с радием-224, не только расширяет арсенал онкологов для персонализированной терапии, но и ставит Россию в один ряд с немногими странами мира, владеющими полным циклом производства альфа-эмиттеров.

"Разработка полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это прорыв не только в радиохимии, но и в практической онкологии. Благодаря совместному проекту ФМБА России и ГК “Росатом” российские врачи получают уникальные инструменты для точечного воздействия на опухоли, а пациенты реальный шанс на продление и улучшение качества жизни. Россия уверенно входит в число мировых лидеров в области ядерной медицины, и это напрямую работает на здоровье нации, реализуя импортозамещение и импортоопережение", – прокомментировал разработку ученых главный внештатный специалист по медицинской радиологии ФМБА России, доктор медицинских наук Юрий Удалов.

Свои решения представили и другие лауреаты престижных премий, а также финалисты Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий. Так, специалисты Топливного дивизиона "Росатома" создали полную технологию производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, которое будет использоваться на реакторах нового поколения БРЕСТ замкнутого ядерного цикла. Молодые ученые из Химико-технологического кластера Научного дивизиона "Росатома" разработали технологию переработки литийионных аккумуляторов, а также создали линейку эластичных композиционных материалов для авиации, космоса и нефтегазовой отрасли.