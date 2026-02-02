https://ria.ru/20260202/rebenok-2071745299.html
В СК рассказали о поисках пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка
Следователи главного следственного управления СК по Петербургу, полиция и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения 9-летнего ребенка,... РИА Новости, 02.02.2026
