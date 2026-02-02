Рейтинг@Mail.ru
В СК рассказали о поисках пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка - РИА Новости, 02.02.2026
16:01 02.02.2026
В СК рассказали о поисках пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка
В СК рассказали о поисках пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка
Следователи главного следственного управления СК по Петербургу, полиция и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения 9-летнего ребенка,... РИА Новости, 02.02.2026
В СК рассказали о поисках пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка

СК устанавливают местонахождение пропавшего в Петербурге девятилетнего ребенка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Следователи главного следственного управления СК по Петербургу, полиция и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения 9-летнего ребенка, пропавшего 30 января, сообщает пресс-центр СК РФ.
"Следователями и следователями-криминалистами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, а также сотрудниками полиции и волонтерами проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения ребенка", - говорится в сообщении СК.

