Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 02.02.2026 (обновлено: 15:37 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/pridorozhnoe-2071675818.html
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2026
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:06:00+03:00
2026-02-02T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071707402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3cc7bdbd2c26b1393509ef9be42a5cfd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Придорожного в Запорожской области
МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном
2026-02-02T12:06
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071707402_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4eb449e8f8d09a6a2f643dae5b1fa727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области

Группировка "Восток" освободила Придорожное в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" <...> в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное. <...> Под контроль перешел район обороны противника площадью более трех квадратных километров", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Придорожное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Придорожное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Придорожное в Запорожской области
Бойцы уничтожили большое количество штурмовиков ВСУ, около пяти единиц техники, тяжелые гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы.
Также они нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково и Зарница в Запорожской области и Коммунаровка в Днепропетровской области.
Российская армия продолжает расширять зону контроля в этих регионах, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала