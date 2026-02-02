https://ria.ru/20260202/pridorozhnoe-2071675818.html
ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.02.2026
Освобождение Придорожного в Запорожской области
МО РФ показало российских военнослужащих с флагами в освобождённом Придорожном
Группировка "Восток" освободила Придорожное в Запорожской области