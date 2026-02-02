В Польше на воинскую часть упал неопознанный беспилотник

ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. На территории воинской части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши несколько дней назад упал неопознанный дрон, передает радиостанция На территории воинской части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши несколько дней назад упал неопознанный дрон, передает радиостанция RadioZet

« "В минувшую среду на воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения", — говорится в сообщении.

Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной борьбы и разведки, контролирующее пространство на северо-востоке страны.

По данным радиостанции, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала за летящим над ней аппаратом. Дрон в какой-то момент упал на базу примерно в 70 метрах от склада. Утверждается, что после этого его отнесли в помещение воинской части.