В Польше на воинскую часть упал неопознанный беспилотник

22:14 02.02.2026 (обновлено: 23:54 02.02.2026)
На территории воинской части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши несколько дней назад упал неопознанный дрон, передает радиостанция RadioZet. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, польша, мазовецкое воеводство, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европа, евросоюз
В мире, Польша, Мазовецкое воеводство, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европа, Евросоюз
© Flickr / mac_filkoАвтомобиль полиции Польши
Автомобиль полиции Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. На территории воинской части в Пшасныше Мазовецкого воеводства Польши несколько дней назад упал неопознанный дрон, передает радиостанция RadioZet.
"В минувшую среду на воинскую часть в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Он упал в нескольких десятках метров от склада вооружения", — говорится в сообщении.

Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: восточные страны ЕС хотят больше помощи из-за якобы российской угрозы
16 декабря 2025, 11:53
Речь идет о втором радиоэлектронном центре Войска польского. Это специализированное подразделение радиоэлектронной борьбы и разведки, контролирующее пространство на северо-востоке страны.
По данным радиостанции, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала за летящим над ней аппаратом. Дрон в какой-то момент упал на базу примерно в 70 метрах от склада. Утверждается, что после этого его отнесли в помещение воинской части.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, бездоказательно обвинив в нарушении воздушного пространства Россию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже утверждала, что речь идет о более чем десяти БПЛА.
После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов. В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
13 октября 2025, 13:04
 
