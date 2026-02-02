https://ria.ru/20260202/poezd-2071741183.html
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2026
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
Пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами России и Белоруссии предполагается организовать в ежедневном режиме, сообщил министр транспорта... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:46:00+03:00
2026-02-02T15:46:00+03:00
2026-02-02T15:47:00+03:00
россия
белоруссия
андрей никитин (политик)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071707715.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, андрей никитин (политик), в мире
Россия, Белоруссия, Андрей Никитин (политик), В мире
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
Пригородное железнодорожное сообщение между РФ и Белоруссией будет ежедневным