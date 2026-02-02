Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
15:46 02.02.2026
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией
2026
Никитин рассказал подробности о развитии ж/д сообщения с Белоруссией

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами России и Белоруссии предполагается организовать в ежедневном режиме, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин по итогам заседание Совета министров Союзного государства.
По его словам, по итогам заседания подготовлен к подписанию президентами двух стран декрет Союзного государства, который позволит обеспечить беспересадочное пригородное сообщение между странами.
"(Сообщение будет организовано - ред.) каждый день. Это будут нормальные маршруты, плановые. Это будут электрички", - сказал Никитин журналистам.
