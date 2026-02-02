Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве
22:39 02.02.2026 (обновлено: 23:54 02.02.2026)
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в его убийстве, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия, псковская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в его убийстве, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.
"Он готов показать место, где утопил тело. Следственная группа выехала на место", — сказал собеседник агентства.
© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину. Как утверждает Telegram-канал SHOT, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. Сообщается, что мужчина, ранее судимый за кражу, предлагал детям покататься на машине за деньги, а в его ноутбуке нашли детскую порнографию.
Как уточняли в комментарии агентству оперативные службы, его привезли на допрос из Псковской области. Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве, сотрудники отрабатывали все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры все это время продолжали поиски пропавшего.
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуМальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что последний раз видеокамеры зафиксировали его в тот же день около торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
