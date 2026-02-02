Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге признался в его убийстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался в его убийстве, сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.

"Он готов показать место, где утопил тело. Следственная группа выехала на место", — сказал собеседник агентства.

© Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге © Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину. Как утверждает Telegram-канал SHOT, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. Сообщается, что мужчина, ранее судимый за кражу, предлагал детям покататься на машине за деньги, а в его ноутбуке нашли детскую порнографию.

Как уточняли в комментарии агентству оперативные службы, его привезли на допрос из Псковской области. Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве, сотрудники отрабатывали все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры все это время продолжали поиски пропавшего.

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге © Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге