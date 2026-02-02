Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 02.02.2026 (обновлено: 20:42 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/peterburg-2071794540.html
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания - РИА Новости, 02.02.2026
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания
Задержанный по подозрению в похищении 9-летнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Петербурга, отказался давать показания на допросе,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T19:48:00+03:00
2026-02-02T20:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071796775_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_d4aa80769fc7c4d06b1e5e5f0195fad0.jpg
https://ria.ru/20260202/moskva-2071788956.html
санкт-петербург
красносельский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071796775_105:0:1161:792_1920x0_80_0_0_9b33f01900de2ec339e549985aa72f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания

РИА Новости: подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге не дал показания

© Фото : соцсетиПодозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в похищении 9-летнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Петербурга, отказался давать показания на допросе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Задержанный воспользовался 51 статьей Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников - ред,)", - рассказали РИА Новости в оперативных службах.
Собеседник агентства добавил, что поиск пропавшего мальчика ведется круглосуточно, отрабатываются все версии произошедшего.
Как сообщили в СК в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным следствия, около 14 часов 30 января ребенок покинул свой дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. В СК добавляли, что, по последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым последним контактировал ребенок, был задержан в понедельник.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Москве будут судить троих обвиняемых в похищении мужчины
Вчера, 19:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала