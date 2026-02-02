Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Задержанный по подозрению в похищении 9-летнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Петербурга, отказался давать показания на допросе, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.