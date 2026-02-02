СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пропавший в Санкт-Петербурге мальчик сел в машину к неизвестному, с задержанным ребенок контактировал до исчезновения, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По данным следствия, около 14 часов 30 января ребенок покинул свой дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся.

"По последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь... В настоящее время задержан мужчина, с которым пропавший контактировал до исчезновения. Следствием продолжается установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения ребенка.

В субботу городской главк СК сообщил, что в пятницу около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело об убийстве.