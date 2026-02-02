https://ria.ru/20260202/peterburg-2071743649.html
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2026
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге
Пропавший в Санкт-Петербурге мальчик сел в машину к неизвестному, с задержанным ребенок контактировал до исчезновения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:53:00+03:00
2026-02-02T15:53:00+03:00
2026-02-02T15:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260202/podrostok-2071737275.html
https://ria.ru/20260130/obvinenie-2071138644.html
санкт-петербург
красносельский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге
Пропавший в Петербурге мальчик сел в авто к неизвестному
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пропавший в Санкт-Петербурге мальчик сел в машину к неизвестному, с задержанным ребенок контактировал до исчезновения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным следствия, около 14 часов 30 января ребенок покинул свой дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга
и не вернулся.
"По последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь... В настоящее время задержан мужчина, с которым пропавший контактировал до исчезновения. Следствием продолжается установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения ребенка.
В субботу городской главк СК
сообщил, что в пятницу около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" РИА Новости рассказали, что в субботу мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, в воскресенье поиск вели только опытные поисковики отряда, сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.