Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/peterburg-2071743649.html
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2026
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге
Пропавший в Санкт-Петербурге мальчик сел в машину к неизвестному, с задержанным ребенок контактировал до исчезновения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:53:00+03:00
2026-02-02T15:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260202/podrostok-2071737275.html
https://ria.ru/20260130/obvinenie-2071138644.html
санкт-петербург
красносельский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности об исчезновении мальчика в Петербурге

Пропавший в Петербурге мальчик сел в авто к неизвестному

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пропавший в Санкт-Петербурге мальчик сел в машину к неизвестному, с задержанным ребенок контактировал до исчезновения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
По данным следствия, около 14 часов 30 января ребенок покинул свой дом в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В афере с похищением подростка в Красноярске заподозрили курьера мошенников
Вчера, 14:35
"По последним данным, мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь... В настоящее время задержан мужчина, с которым пропавший контактировал до исчезновения. Следствием продолжается установление полной картины произошедшего", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители и волонтеры проводят мероприятия по установлению местонахождения ребенка.
В субботу городской главк СК сообщил, что в пятницу около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" РИА Новости рассказали, что в субботу мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, в воскресенье поиск вели только опытные поисковики отряда, сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение
30 января, 08:37
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала