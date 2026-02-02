Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
15:40 02.02.2026 (обновлено: 16:45 02.02.2026)
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
красносельский район
россия
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали

В Псковской области задержали подозреваемого в похищении мальчика в Петербурге

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении городского Следственного комитета.
"Нахождение похищенного устанавливается", — рассказали там.
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуМальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину, при этом до исчезновения он с ним контактировал. Оперативные службы в комментарии агентству уточнили, что мужчину везут в Санкт-Петербург из Псковской области.
Как сообщили в СК ранее в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об убийстве и отрабатывают все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры продолжают поиски пропавшего.
Поиск девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего на юге Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках мальчика, пропавшего в Петербурге
Вчера, 13:58
Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.
По информации источника агентства в экстренных службах, последний раз видеокамеры зафиксировали его 30 января около торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка в Красноярске - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СК рассказал, что грозит причастной к похищению подростка в Красноярске
24 января, 11:56
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
