Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении городского Следственного комитета.

"Нахождение похищенного устанавливается", — рассказали там.

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге © Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге

По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину, при этом до исчезновения он с ним контактировал. Оперативные службы в комментарии агентству уточнили, что мужчину везут в Санкт-Петербург из Псковской области.

Как сообщили в СК ранее в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об убийстве и отрабатывают все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры продолжают поиски пропавшего.

Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.