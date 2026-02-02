https://ria.ru/20260202/peterburg-2071739817.html
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
Подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении городского Следственного... РИА Новости, 02.02.2026
Подозреваемого в похищении ребенка в Петербурге задержали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали, сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении городского Следственного комитета.
"Нахождение похищенного устанавливается", — рассказали там.
По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину, при этом до исчезновения он с ним контактировал. Оперативные службы в комментарии агентству уточнили, что мужчину везут в Санкт-Петербург из Псковской области.
Как сообщили в СК ранее в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об убийстве и отрабатывают все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры продолжают поиски пропавшего.
Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.
По информации источника агентства в экстренных службах, последний раз видеокамеры зафиксировали его 30 января около торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.