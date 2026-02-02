В Петербурге отрабатывают версию похищения девятилетнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы отрабатывают версию с похищением 9-летнего мальчика из Петербурга, она сейчас рассматривается в приоритете, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.
"Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается в качестве приоритетной. По видеозаписям видно, что в последний раз мальчик видели около автомобиля на парковке "Ленты", - сообщил собеседник агентства.
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
В субботу городской главк СК сообщил, что в пятницу около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" РИА Новости рассказали, что в субботу мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, в воскресенье поиск вели только опытные поисковики отряда, сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.