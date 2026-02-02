В Петербурге отрабатывают версию похищения девятилетнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы отрабатывают версию с похищением 9-летнего мальчика из Петербурга, она сейчас рассматривается в приоритете, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.

"Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается в качестве приоритетной. По видеозаписям видно, что в последний раз мальчик видели около автомобиля на парковке "Ленты", - сообщил собеседник агентства.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" РИА Новости рассказали, что в субботу мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, в воскресенье поиск вели только опытные поисковики отряда, сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.