В Петербурге отрабатывают версию похищения девятилетнего мальчика
14:35 02.02.2026 (обновлено: 15:01 02.02.2026)
В Петербурге отрабатывают версию похищения девятилетнего мальчика
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы отрабатывают версию с похищением 9-летнего мальчика из Петербурга, она сейчас рассматривается в приоритете, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.
"Версия с похищением несовершеннолетнего рассматривается в качестве приоритетной. По видеозаписям видно, что в последний раз мальчик видели около автомобиля на парковке "Ленты", - сообщил собеседник агентства.
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
В субботу городской главк СК сообщил, что в пятницу около 14.00 мск девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В поисковом отряде "Лиза Алерт" РИА Новости рассказали, что в субботу мальчика искали 206 человек добровольцев и местных жителей, в воскресенье поиск вели только опытные поисковики отряда, сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи в рамках поиска.
