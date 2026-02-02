https://ria.ru/20260202/peterburg-2071700020.html
СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге
СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге - РИА Новости, 02.02.2026
СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге
В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге
СК возбудил дело об убийстве после пропажи девятилетнего мальчика в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетнего мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено с момента начала поисков мальчика. Это стандартная практика", — сказали в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, поиски пропавшего продолжаются, отрабатываются все версии произошедшего.
Мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.
Как рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", 31 января мальчика искали более двухсот добровольцев и местных жителей, а на следующий день этим занимались только опытные поисковики. Сейчас двое добровольцев находятся на отработке автономной задачи.
"Сейчас распространяем ориентировки в сетях, прозваниваем больницы, ищем информационные свидетельства, активный выезд для отработки приоритетных задач, поиск и изучение записей с камер там, где это возможно", — добавили в пресс-службе отряда.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах, последний раз пропавшего мальчика 30 января зафиксировали видеокамеры около торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.