Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера - РИА Новости, 02.02.2026
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Девятилетнего мальчика, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга, искали с помощью коптера для осмотра открытых территорий с воздуха, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:27:00+03:00
2026-02-02T12:27:00+03:00
2026-02-02T12:27:00+03:00
происшествия
красносельский район
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
красносельский район
санкт-петербург
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика искали с помощью коптера