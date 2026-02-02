Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Девятилетнего мальчика, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга, искали с помощью коптера для осмотра открытых территорий с воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".