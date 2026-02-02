Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера - РИА Новости, 02.02.2026
12:27 02.02.2026
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера - РИА Новости, 02.02.2026
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Девятилетнего мальчика, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга, искали с помощью коптера для осмотра открытых территорий с воздуха, сообщили РИА... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, красносельский район, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красносельский район, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера

Пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика искали с помощью коптера

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Девятилетнего мальчика, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга, искали с помощью коптера для осмотра открытых территорий с воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Дважды поднимался коптер для осмотра с воздуха открытых территорий", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.
Городской главк СК ранее сообщил, что 30 января около 14.00 (совпадает с мск) девятилетний мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе в Красносельском районе Петербурга и не вернулся. Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф.
