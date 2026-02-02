В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках мальчика, пропавшего в Петербурге

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга 9-летнего мальчика ищут только опытные добровольцы, без привлечения людей со стороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Поиск со стороны "ЛизаАлерт" сейчас ведется только силами опытных добровольцев отряда, без огласки и привлечения людей со стороны", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.

В пресс-службе отметили, что более 100 человек участвовали в поисках в первый день поисков, 31 января. "Отряд "ЛизаАлерт" получил заявку на поиск Паши 31 января. В тот же день был большой выезд с привлечением местных жителей, в нем приняли участие 106 человек", - рассказали в региональной пресс-службе отряда.

В объединении отметили, что штаб был развернут на Таллинском шоссе - там, где последний раз видели мальчика.