В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой - РИА Новости, 02.02.2026
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
Муж во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:27:00+03:00
2026-02-02T11:27:00+03:00
2026-02-02T11:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
дмитрий устинов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
В Петербурге муж во время ссоры застрелил жену из ружья и покончил с собой