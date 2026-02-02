Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой - РИА Новости, 02.02.2026
11:27 02.02.2026 (обновлено: 11:43 02.02.2026)
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой - РИА Новости, 02.02.2026
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
Муж во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:27:00+03:00
2026-02-02T11:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
дмитрий устинов
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, дмитрий устинов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Устинов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой

В Петербурге муж во время ссоры застрелил жену из ружья и покончил с собой

© ГСУ оссии по городу Санкт-ПетербургуСотрудник СК на месте убийства
Сотрудник СК на месте убийства - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© ГСУ оссии по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник СК на месте убийства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Муж во время ссоры застрелил жену из охотничьего ружья, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
«
"В ходе следствия установлено, что 1 февраля мужчина, находясь в квартире дома по улице Дмитрия Устинова, в ходе конфликта со своей супругой, произвел выстрел из охотничьего ружья в область головы последней. После совершенного преступления, фигурант совершил самоубийство", - сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что от полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДмитрий УстиновСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
