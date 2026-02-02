В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой

«

"В ходе следствия установлено, что 1 февраля мужчина, находясь в квартире дома по улице Дмитрия Устинова, в ходе конфликта со своей супругой, произвел выстрел из охотничьего ружья в область головы последней. После совершенного преступления, фигурант совершил самоубийство", - сообщает пресс-служба ведомства.