Рейтинг@Mail.ru
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/neft-2071819402.html
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов - РИА Новости, 02.02.2026
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов
Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" 9,73 миллиона тонн российской нефти в 2025 году, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:56:00+03:00
2026-02-02T23:56:00+03:00
украина
германия
венгрия
в мире
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_b6f4ec120733a12d786ea937cfafbc13.jpg
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
украина
германия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20ac445a052f13ad775a50c521b11a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, венгрия, в мире, нефть
Украина, Германия, Венгрия, В мире, Нефть
Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов

ExPro Consulting: Украина транспортировала 9,73 млн тонн нефти из РФ в 2025 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" 9,73 миллиона тонн российской нефти в 2025 году, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.
«

"Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 миллиона тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 14%... это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины – с 1991 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ExPro Consulting.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии).
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября 2025, 08:00
 
УкраинаГерманияВенгрияВ миреНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала