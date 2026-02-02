Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" 9,73 миллиона тонн российской нефти в 2025 году, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.
"Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 миллиона тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 14%... это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины – с 1991 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ExPro Consulting.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии).
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
