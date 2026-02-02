Украина сократила транзит российской нефти на 14 процентов

«

"Украина в течение 2025 года транспортировала южной веткой нефтепровода "Дружба" около 9,73 миллиона тонн российской нефти. По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 14%... это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины – с 1991 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ExPro Consulting.