Мизулина выступила с инициативой о досудебной блокировке жестокого контента - РИА Новости, 02.02.2026
16:03 02.02.2026
Мизулина выступила с инициативой о досудебной блокировке жестокого контента
Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина предложила расширить возможности досудебной блокировки материалов, содержащих сцены жестокости. РИА Новости, 02.02.2026
Мизулина выступила с инициативой о досудебной блокировке жестокого контента

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина предложила расширить возможности досудебной блокировки материалов, содержащих сцены жестокости.
Заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации прошло в понедельник в Совете Федерации.
"Мы очень обеспокоены массовой публикацией кадров с террористической деятельностью и нападениями на школы... Есть ряд правовых пробелов, которые не позволяют такого рода материалы блокировать в рамках досудебной блокировки. Здесь нужно существенное изменение законодательства", - сказала Мизулина в ходе заседания.
Она считает, что публикация сцен насилия в социальных сетях способствует росту деструктивных настроений среди подростков. Глава Лиги предложила подключить Минцифры к проработке вопроса и внести изменения в законодательство, которые позволят оперативно блокировать такой контент.
Мизулина добавила, что усиление досудебной блокировки станет важным элементом профилактики вовлечения молодежи в противоправную деятельность.
