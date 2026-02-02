Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.