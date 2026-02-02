Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства
02:52 02.02.2026
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства - РИА Новости, 02.02.2026
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром... РИА Новости, 02.02.2026
россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, александр турчинов
Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Александр Турчинов
Мишустин и Турчин проведут заседание Совмина Союзного государства

Мишустин и Турчин проведут заседание Совета министров Союзного государства

Заседание Совета министров Союзного государства. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание Совета министров Союзного государства совместно с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"Второго февраля в Москве председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным проведет заседание Совета министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Кроме того, приоритетное внимание будет уделено выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, утвержденных Высшим государственным Советом Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.
РоссияБелоруссияМоскваМихаил МишустинАлександр Турчинов
 
 
