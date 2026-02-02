Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн десятки неотредактированных изображений обнаженных людей, пишет газета Министерство юстиции США опубликовало среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн десятки неотредактированных изображений обнаженных людей, пишет газета New York Times

Газета при просмотре файлов дела обнаружила почти 40 неотредактированных снимков, которые, по всей видимости, были частью личной фотоколлекции миллиардера.

Как утверждает издание, люди на фотографиях выглядели молодо, хотя и не до конца ясно, являлись ли они несовершеннолетними в момент съемки.

Судя по некоторым фотографиям, они могли быть сделаны на частном острове Эпштейна, в том числе на пляже. Другие были сняты в спальнях и иных помещениях.

Издание уведомило минюст об обнаруженных снимках, которые впоследствии были удалены или отредактированы сотрудниками министерства.

В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна . С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.