Рейтинг@Mail.ru
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 02.02.2026 (обновлено: 11:08 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/minjust-2071613087.html
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна - РИА Новости, 02.02.2026
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна
Министерство юстиции США опубликовало среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн десятки неотредактированных изображений... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:50:00+03:00
2026-02-02T11:08:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260202/epshtejn-2071605622.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Минюст США опубликовал десятки обнаженных фото в материалах Эпштейна

NYT: Минюст США опубликовал десятки неотредактированных фотографий Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США опубликовало среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейн десятки неотредактированных изображений обнаженных людей, пишет газета New York Times.
Газета при просмотре файлов дела обнаружила почти 40 неотредактированных снимков, которые, по всей видимости, были частью личной фотоколлекции миллиардера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В переписке Эпштейна обсуждали Зеленского
02:13
Как утверждает издание, люди на фотографиях выглядели молодо, хотя и не до конца ясно, являлись ли они несовершеннолетними в момент съемки.
Судя по некоторым фотографиям, они могли быть сделаны на частном острове Эпштейна, в том числе на пляже. Другие были сняты в спальнях и иных помещениях.
Издание уведомило минюст об обнаруженных снимках, которые впоследствии были удалены или отредактированы сотрудниками министерства.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
01:12
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала