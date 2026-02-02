В МИД рассказали о контактах с Баку об освобождении задержанных россиян

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Для российского МИД является приоритетом возвращение задержанных в Азербайджане россиян домой, эта тема поднимается в контактах с Баку, заявил российский МИД.
"Скорейшее освобождение и возвращение домой всех российских граждан, задержанных в Баку 30 июня – 1 июля 2025 года, является нашим безусловным приоритетом. В контактах с азербайджанскими партнёрами регулярно ставим вопрос о необходимости безотлагательного решения данной проблемы", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
В сообщении подчеркивается, что в СИЗО Баку остается еще 11 человек, во взаимодействии с правоохранителями РФ и другими ведомствами прорабатываются варианты их освобождения.
"Держим данную ситуацию на особом контроле. Сотрудники посольства России в Азербайджане неоднократно посещали (3 июля, 14 июля, 23 июля и 20 августа 2025 года) россиян в следственном изоляторе Баку, поддерживают связь с их родственниками. Очередной консульский доступ к нашим гражданам был предоставлен 30 декабря 2025 года", - отмечается в сообщении МИД.
Власти Азербайджана 30 июня 2025 года безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября 2025 года сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Позже Картавых и Белоусов вернулись в Москву после освобождения из-под стражи.
