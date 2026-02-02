Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Устойчивая и ответственная историческая память формируется через знание конкретных фактов, именно поэтому так важно рассказывать о событиях, подобных восстанию в "Маутхаузене", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.

В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии . Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.

"Рассказывать о таких событиях современному поколению принципиально важно, поскольку именно через знание конкретных исторических фактов формируется устойчивая и ответственная историческая память", - сказал Аристов.

По его словам, история самого Маутхаузена и 20-го блока показывает не только "масштаб нацистских преступлений", но и то, "как память со временем оказывается избирательной, не в последнюю очередь под влиянием меняющейся политической обстановки".

Историк подчеркнул, что российская молодежь должна понимать, что историческая правда о судьбах их предков не является ценностью сама по себе для западного общественного сознания. "Эта правда не встроена автоматически в общеевропейскую культуру памяти и не будет сохранена "по умолчанию", - отметил он.

При этом, по мнению Аристова, не нужно полностью отказываться от диалога или сотрудничества, важно просто понимать, что ответственность за сохранение исторической памяти и ее передачу "лежит прежде всего на нас самих".

"Память о "Маутхаузене" и сопротивлении советских военнопленных в условиях нацистского концлагеря формирует чувство исторической ответственности, понимание цены человеческого достоинства и способности к сопротивлению злу даже в экстремальных условиях. Именно это делает историческую память живой и значимой, а не формальной", - резюмировал историк.