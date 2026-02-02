Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене
01:36 02.02.2026
Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене
Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене - РИА Новости, 02.02.2026
Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене
Устойчивая и ответственная историческая память формируется через знание конкретных фактов, именно поэтому так важно рассказывать о событиях, подобных восстанию... РИА Новости, 02.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Историк рассказал, почему важно рассказывать о восстании в Маутхаузене

РИА Новости: Аристов уверен, что историю о побеге из Маутхаузена надо сохранить

© РИА Новости / А. Ламброс
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / А. Ламброс
Перейти в медиабанк
Узники немецкого концлагеря Маутхаузен. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Устойчивая и ответственная историческая память формируется через знание конкретных фактов, именно поэтому так важно рассказывать о событиях, подобных восстанию в "Маутхаузене", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. Маутхаузен был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России издадут сборник о побеге советских солдат из концлагеря Маутхаузен
9 декабря 2025, 19:30
"Рассказывать о таких событиях современному поколению принципиально важно, поскольку именно через знание конкретных исторических фактов формируется устойчивая и ответственная историческая память", - сказал Аристов.
По его словам, история самого Маутхаузена и 20-го блока показывает не только "масштаб нацистских преступлений", но и то, "как память со временем оказывается избирательной, не в последнюю очередь под влиянием меняющейся политической обстановки".
Историк подчеркнул, что российская молодежь должна понимать, что историческая правда о судьбах их предков не является ценностью сама по себе для западного общественного сознания. "Эта правда не встроена автоматически в общеевропейскую культуру памяти и не будет сохранена "по умолчанию", - отметил он.
При этом, по мнению Аристова, не нужно полностью отказываться от диалога или сотрудничества, важно просто понимать, что ответственность за сохранение исторической памяти и ее передачу "лежит прежде всего на нас самих".
Памятный знак мемориала Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена
13 апреля 2025, 13:26
"Память о "Маутхаузене" и сопротивлении советских военнопленных в условиях нацистского концлагеря формирует чувство исторической ответственности, понимание цены человеческого достоинства и способности к сопротивлению злу даже в экстремальных условиях. Именно это делает историческую память живой и значимой, а не формальной", - резюмировал историк.
На свободу в ходе восстания в "Маутхаузене" в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
Концентрационный лагерь Маутхаузен (1945)
5 мая 2020, 04:33
 
АвстрияМаутхаузенРоссийская академия наукОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
