Россияне стали чаще материться, заявили в Институте Виноградова
общество
владимир пахомов
российская академия наук
общество, владимир пахомов, российская академия наук
Общество, Владимир Пахомов, Российская академия наук
РИА Новости: Пахомов призвал разъяснять, когда уместно использовать мат
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще материться, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
Во вторник отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
"Явно, что мата стало больше … Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли", – сказал Пахомов
.
По его словам, искоренять мат из языка не нужно. Вместо этого лучше вести просветительскую работу и разъяснять носителям, как и в каком контексте уместно использовать эту лексику.