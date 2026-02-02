Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 02.02.2026 (обновлено: 12:12 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/masadykov-2071674438.html
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым - РИА Новости, 02.02.2026
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что планирует встретиться в Москве с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и министром обороны РФ Андреем РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:02:00+03:00
2026-02-02T12:12:00+03:00
политика
россия
москва
сергей шойгу
андрей белоусов
сергей лавров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071675942_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_3f8d9f0b932e90c5966c4a0a6b9bb4fa.jpg
https://ria.ru/20260130/putin-2071349428.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071675942_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_80bf451f73e67cc54c19ac3fad81d987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, сергей шойгу, андрей белоусов, сергей лавров, одкб
Политика, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Сергей Лавров, ОДКБ
Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым

Генсек ОДКБ Масадыков планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаалатбек Масадыков
Таалатбек Масадыков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таалатбек Масадыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что планирует встретиться в Москве с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
"Наша встреча сегодняшняя с вами открывает серию встреч с руководителями РФ. После вас запланирована встреча с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, секретарем Совета безопасности, потом запланирована встреча с министром обороны Андреем Рэмовичем Белоусовым" , - сказал он в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
30 января, 21:50
 
ПолитикаРоссияМоскваСергей ШойгуАндрей БелоусовСергей ЛавровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала