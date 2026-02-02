Генсек ОДКБ планирует встретиться с Шойгу и Белоусовым

https://ria.ru/20260202/masadykov-2071674438.html
Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что планирует встретиться в Москве с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и министром обороны РФ Андреем РИА Новости, 02.02.2026
политика
россия
москва
сергей шойгу
андрей белоусов
сергей лавров
одкб
политика, россия, москва, сергей шойгу, андрей белоусов, сергей лавров, одкб
Политика, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Сергей Лавров, ОДКБ
