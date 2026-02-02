Экс-посла Мандельсона вызовут в конгресс из-за дела Эпштейна, пишут СМИ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон будет вызван в конгресс США для дачи показаний по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в комитете по надзору палаты представителей США.
Мандельсон был уволен с должности посла из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Временно исполняющим обязанности посла был назначен его заместитель Джеймс Роско.
"Лорда Мандельсона должны вызвать в конгресс для дачи показаний по поводу его отношений с Джеффри Эпштейном. Источники ... заявили, что комитет готов направить члену палаты лордов от Лейбористской партии (Мандельсону - ред.) требование дать показания в Вашингтоне", - говорится в статье.
Отмечается, что американские конгрессмены считают, что Мандельсон может обладать ценной информацией о сообщниках и пособниках Эпштейна в его преступлениях.
Газета подчеркивает, что в последней партии документов по делу Эпштейна, обнародованной минюстом США, имеются переписки Мандельсона об условиях проживания в домах Эпштейна в 2008 году, а в 2009 году Мандельсон, будучи главой британского минторга, писал о том, что "прилагает все усилия", чтобы изменить политику лейбористов в отношении бонусов банкиров после просьб Эпштейна. На одной из обнародованных фотографий архива Мандельсон изображен в нижнем белье рядом с женщиной в белом халате, чье лицо скрыто.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. Как отмечает Sky News, в файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".