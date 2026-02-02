Тело пропавшего мальчика ищут в деревне Яльгелево в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Поиски тела пропавшего мальчика ведутся в водоеме в деревне Яльгелево в Ленинградской области, именно на него указал задержанный мужчина, который признался в убийстве ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах.